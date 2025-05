Auto rijdt in op voetbalfans na Champions League-duel in Parijs

PARIJS (ANP) - Zeker drie mensen zijn gewond geraakt toen in Parijs een auto inreed op voetbalfans die de overwinning vierden van Paris Saint-Germain in de halve finale van de Champions League. Dat meldt de Franse krant Le Figaro.

De gewonden vielen in de buurt van de Champs-Élysées. Het is niet duidelijk of de auto met opzet inreed op de supporters, die zich hadden verzameld in de stad na de zege van Paris Saint-Germain op Arsenal. Van de gewonden zou één persoon er slecht aan toe zijn.

Het voertuig werd volgens Le Figaro na het incident in brand gestoken.