Kamernet: studentenkamer is ruim 6 procent duurder dan vorig jaar

ROTTERDAM (ANP) - Studenten zijn ruim 6 procent meer kwijt voor hun kamer dan een jaar geleden. De gemiddelde huurprijs in het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg 683 euro per maand. In de eerste drie maanden van vorig jaar was dit 658 euro, meldt Kamernet, een van de grootste zoekwebsites voor studentenkamers van het land.

Amsterdam is de duurste studentenstad om in te wonen. In de hoofdstad kost een kamer gemiddeld 979 euro in de maand. Daarna volgen Utrecht (803 euro) en Haarlem (770 euro). Enschede is de goedkoopste stad met een huurprijs van bijna 400 euro.

Wageningen is met een bedrag van 450 euro weliswaar een van de goedkoopste steden om als student te wonen, maar dit is bijna 20 procent meer dan vorig jaar, de grootste stijging van het land. In Leiden steeg de gemiddelde huurprijs met ruim 18 procent, in Leeuwarden en Eindhoven met ongeveer 14 procent. Tilburg is de enige stad waar de huurprijs is gedaald en in Zwolle bleef het bedrag gelijk.

Volgens Kamernet is er een groot tekort aan huisvesting voor studenten. Er zijn enkele tienduizenden kamers te weinig, maar op de site staan maar enkele honderden kamers meer dan vorig jaar. "Dit betekent voor veel studenten: weinig keuze en hogere kosten", verklaart Kamernet-bestuurder Jim Bijwaard. Het tekort komt volgens hem door regels die het niet aantrekkelijk maken om te verhuren.

Kamernet baseert zich op bijna 14.000 kamers die via de site te huur aangeboden werden.