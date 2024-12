Autoriteiten: bijna veertig doden door vliegtuigcrash Kazachstan

AQTAU (ANP/RTR/DPA) - De crash van een passagiersvliegtuig van Azerbaijan Airlines in Kazachstan heeft het leven gekost aan 38 personen, aldus de autoriteiten. Er waren 62 passagiers en vijf bemanningsleden aan boord. Onder de 29 overlevenden, die deels zwaargewond raakten, zijn zeker twee kinderen. Een van hen zou een 11-jarig meisje uit Duitsland zijn.

Het vliegtuig, een Embraer 190, was onderweg van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe naar Grozny, in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. Het toestel werd omgeleid omdat het weer in Grozny slecht was. Het stortte neer bij Aqtau aan de Kaspische Zee. Op videobeelden is te zien dat er meteen brand uitbrak. De overlevenden bevonden zich in het achtergedeelte van het vliegtuig, dat afbrak en niet in vlammen opging, melden media.

Volgens de Russische luchtvaartautoriteit toont voorlopige informatie dat de piloot had besloten een noodlanding te maken nadat een vogel in de motor was gevlogen. Op sociale media wordt door Russische bloggers echter gesteld dat het toestel in een zone vloog waar Oekraïense drones werden bestreden. In een vleugel zou een gat hebben gezeten.