Belgisch kampioen veldrijden Iserbyt zegt af voor cross in Gavere

GAVERE (ANP/BELGA) - Veldrijder Eli Iserbyt doet donderdag niet mee aan de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere. De 27-jarige Belgische kampioen heeft last van het piriformissyndroom, een geknelde zenuw in het been.

Iserbyt eindigde maandag bij de Zilvermeercross als negentiende, op meer dan vijf minuten van winnaar Mathieu van der Poel. In de wereldbekerstand neemt hij met 102 punten de derde plaats in, achter Michael Vanthourenhout en Toon Aerts.

De eerstvolgende wedstrijd waar Iserbyt weer hoopt mee te kunnen doen is de wereldbekercross van zondag in het Franse Besançon.