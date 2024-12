Stoffelijk overschot Bouterse voor onderzoek in beslag genomen

PARAMARIBO (ANP) - Het stoffelijk overschot van de dinsdag overleden Desi Bouterse is in beslag genomen, bevestigt het Surinaamse Openbaar Ministerie aan het ANP. "Er komt een politie-onderzoek", meldt de woordvoerder.

Er kwam niet onmiddellijk antwoord op de vraag of dat onderzoek zich alleen richt op de doodsoorzaak, of ook op de mogelijke plek waar de voormalige president is overleden.

De officiële bekendmaking van de familie is nog niet verschenen, maar weduwe Ingrid Bouterse-Waldring plaatste wel een bericht op Facebook. Zij bedankt hartelijk voor de getoonde attentie en steun, maar ontvangt liever geen condoleancebezoek aan huis. "Blijft u de officiële berichten volgen voor verdere informatie", schrijft de voormalige first lady, die sinds de verdwijning van haar man politiek actief is in zijn Nationale Democratische Partij.