ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Axios: Trump wees verzoek Zelensky om Tomahawk-raketten af

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 7:58
anp181025034 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft het verzoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om Tomahawk-raketten te leveren afgewezen. Dat meldt Axios op basis van twee anonieme bronnen. Trump zou hebben gezegd dat hij "voorlopig niet van plan is" de langeafstandsraketten te leveren.
Volgens een van de bronnen was de bijeenkomst tussen de twee presidenten "niet makkelijk". "Niemand schreeuwde, maar Trump was hard", aldus de bron.
De ontmoeting tussen Trump en Zelensky eindigde abrupt na 2,5 uur. "Ik denk dat we klaar zijn. Laten we zien wat er volgende week gebeurt", zei Trump, verwijzend naar geplande gesprekken tussen de VS en Rusland. Trump is van plan Poetin in de komende twee weken in Boedapest te ontmoeten.
Tomahawk-raketten hebben een bereik van zeker 1600 kilometer en kunnen dus doelen diep in Rusland treffen.
loading

POPULAIR NIEUWS

collage 26

Mensen die deze 8 gedragingen vertonen, voelen zich verheven boven anderen.

ANP-534332802

10 signalen die kunnen wijzen op kanker

nasa-vhSz50AaFAs-unsplash

Diep in de aarde bevindt zich een andere planeet

ANP-536472179

Miljoenen mensen kunnen niet meer goed ruiken. En dat hebben ze zelf niet door

103877216_m

Vergeet je twintigerjaren: volgens de wetenschap bereik je pas op deze leeftijd je piek

ANP-539299080

Alle Amerikaanse journalisten verlaten Pentagon uit protest tegen draconische nieuwe regels: 'Zou wel eens turning point kunnen zijn'

Loading