Axios: Trump wees verzoek Zelensky om Tomahawk-raketten af

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft het verzoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om Tomahawk-raketten te leveren afgewezen. Dat meldt Axios op basis van twee anonieme bronnen. Trump zou hebben gezegd dat hij "voorlopig niet van plan is" de langeafstandsraketten te leveren.

Volgens een van de bronnen was de bijeenkomst tussen de twee presidenten "niet makkelijk". "Niemand schreeuwde, maar Trump was hard", aldus de bron.

De ontmoeting tussen Trump en Zelensky eindigde abrupt na 2,5 uur. "Ik denk dat we klaar zijn. Laten we zien wat er volgende week gebeurt", zei Trump, verwijzend naar geplande gesprekken tussen de VS en Rusland. Trump is van plan Poetin in de komende twee weken in Boedapest te ontmoeten.

Tomahawk-raketten hebben een bereik van zeker 1600 kilometer en kunnen dus doelen diep in Rusland treffen.