Trump stapt naar Hooggerechtshof om troepeninzet Chicago

WASHINGTON (ANP) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft het Hooggerechtshof vrijdag gevraagd uitspraken van lagere rechtbanken op te heffen die de inzet van de Nationale Garde in Chicago blokkeren.

Trump heeft opdracht gegeven honderden troepen van de Nationale Garde naar Chicago te sturen. Hij beweert dat ze nodig zijn om de misdaad te bestrijden en om immigratieagenten en -faciliteiten te beschermen in de op twee na grootste stad van Amerika.

Een rechter van een districtsrechtbank blokkeerde de inzet en het hof van beroep handhaafde dit besluit. Dit leidde tot het spoedverzoek van het ministerie van Justitie aan het overwegend conservatieve Hooggerechtshof.

Het panel van drie rechters in het hof van beroep stelde dat de regering niet had aangetoond dat de omstandigheden in de door Democraten bestuurde stad in Illinois de inzet van troepen rechtvaardigen.