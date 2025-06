WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag in het Witte Huis een bijeenkomst met zijn veiligheidsteam over (dreigende) aanvallen van Iran. Volgens nieuwssite Axios begint het overleg om 19.00 uur Nederlandse tijd. Iraanse media melden inmiddels dat Amerikaanse bases in Irak en Qatar zijn aangevallen.

De Verenigde Staten vielen zondag drie nucleaire complexen in Iran aan. Trump waarschuwde vervolgens dat de VS elke vergelding van Iran nog harder zullen beantwoorden.