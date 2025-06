Hartono en Koevermans dinsdag in actie in kwalificaties Wimbledon

LONDEN (ANP) - De Nederlandse tennissters Arianne Hartono en Anouk Koevermans beginnen dinsdag aan het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Hartono treft Tamara Zidansek uit Slovenië, terwijl Koevermans tegenover Jessika Ponchet uit Frankrijk staat.

Hartono (29) is de nummer 187 van de wereldranglijst, Zidansek de nummer 208. De Nederlandse, die nog niet eerder het hoofdschema in Londen bereikte, strandde eerder dit jaar in de kwalificaties voor de Australian Open en Roland Garros.

Koevermans (21) bezet de 191e plaats op de mondiale tennisladder, Ponchet staat op de 151e plaats. Net als Hartono werd ze tijdens de Australian Open en Roland Garros uitgeschakeld in de kwalificaties.

De partij tussen Hartono en Zidansek is dinsdag om 12.00 uur de eerste wedstrijd op baan 17. Koevermans en Ponchet vormen de tweede partij op baan 18.