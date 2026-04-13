AZC Hardenberg nog altijd open, dwangsom boven miljoen euro

HARDENBERG (ANP) - Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nog steeds in gebruik, ruim een maand nadat de Overijsselse gemeente had geëist dat de opvang zou sluiten. In het weekeinde is één bewoner overgebracht naar een andere plek. Daardoor zitten er maandag nog 280 mensen in het gebouw. Het totale bedrag aan dwangsommen is opgelopen tot boven de 1 miljoen euro.

Voor elke dag dat er nog asielzoekers worden opgevangen in het gebouw aan de Jachthuisweg moet opvangorgaan COA 55.000 euro betalen. Het maximale bedrag is 4,95 miljoen euro, wat neerkomt op negentig dagen. Dat bedrag kan op 22 juni worden bereikt.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel is het ook nog altijd te druk. Daar mogen maximaal 2000 mensen worden opgevangen, maar die limiet wordt sinds januari vrijwel dagelijks overschreden. In de nacht van zondag op maandag sliepen 2075 mensen op het terrein. Opvangorgaan COA hoeft daar voorlopig geen dwangsommen meer voor te betalen, het maximale bedrag van 5 miljoen euro is vorige maand bereikt.