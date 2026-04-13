Duitse regering verlaagt accijns op benzine en diesel

BERLIJN (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De Duitse regering wil de prijzen aan de pomp verlagen. Bondskanselier Friedrich Merz kondigde daarvoor een accijnsverlaging op benzine en diesel van 17 cent per liter aan.

Volgens Merz wordt de situatie voor automobilisten en bedrijven op deze manier snel beter. De kosten van de maatregel zijn ongeveer 1,6 miljard euro. Ook wordt het voor werkgevers mogelijk om een belastingvrije premie van 1000 euro aan werknemers te betalen.

Ook in Duitsland zijn de prijzen aan de pomp sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten opgelopen. Zondag kostte een liter diesel 2,364 euro en een liter benzine 2,164 euro. Daarmee was Duitsland al goedkoper dan Nederland. De adviesprijs voor brandstof in Nederland ligt enkele tientallen centen hoger.

Hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz lijkt vervlogen nu de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat de VS de zeestraat gaat blokkeren. De olieprijzen liepen maandag daardoor weer op.