Azerbeidzjaans passagiersvliegtuig neergestort in Kazachstan

AQTAU (ANP/RTR) - Een passagiersvliegtuig van Azerbaijan Airlines is neergestort in Kazachstan, nabij de stad Aqtau, melden Russische nieuwsagentschappen woensdag op basis van de Kazachstaanse autoriteiten. Er zouden 72 mensen aan boord zijn geweest volgens Azerbaijan Airlines, van wie zeker zes mensen het zouden hebben overleefd.

Het vliegtuig was onderweg van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe naar Grozny, in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. Het toestel werd omgeleid vanwege de mist in Grozny, aldus de nieuwsagentschappen.