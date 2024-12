Syrische Christenen bang, nadat moslims kerstboom in brand staken

Christenen protesteerden in heel Syrië nadat islamisten een kerstboom in brand hadden gestoken. Demonstranten in Damascus zwoeren zichzelf indien nodig met wapens te verdedigen.

Honderden demonstranten verzamelden zich in de christelijke wijk Bab Tuma in de hoofdstad Damascus na het nieuws over de brand in Suqaylabiyah, een stad met een christelijke meerderheid.

“Houd je kruis hoog,” scandeerden ze.

“Wij zijn uw soldaten, Christus - het kruis en het geweer zijn de twee opties."Ook in andere steden werd geprotesteerd nadat videobeelden van de kerstboomverbranding, die wordt toegeschreven aan Oezbeekse of Tsjetsjeense strijders, zich verspreidden onder de gemeenschap.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS), de islamistische groepering die president Bashar al-Assad omver heeft geworpen en nu het land regeert, zei dat het de verantwoordelijke mannen had aangehouden en dat ze gestraft zouden worden.