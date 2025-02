Baanbrekend vonnis: Suriname moet homo-echtparen inschrijven

PARAMARIBO (ANP) - In Suriname mogen twee echtparen van hetzelfde geslacht zich inschrijven bij de burgerlijke stand. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die ruim zestien maanden heeft geduurd. De stellen zijn buiten Suriname getrouwd; in de voormalige kolonie is het homohuwelijk nog niet mogelijk.

Er is "een leemte" in de Surinaamse wetgeving als het gaat om "het huwen van partijen van hetzelfde geslacht", zei de persrechter donderdagmiddag lokale tijd. Daarom is gekeken naar internationale verdragen waarbij Suriname is aangesloten. Uit de uitspraak blijkt dat de staat moet werken aan wetgeving op dit vlak.

"Een enorme overwinning", zegt Juan Pigot, voorvechter van lhbti-rechten. "Voor wetten zijn we afhankelijk van de politiek, maar een uitspraak van de rechter is eigenlijk toch een stapje daarboven." Het is onduidelijk of de uitspraak zal leiden tot toekenning van dezelfde rechten en voorzieningen die partners in een heterorelatie hebben.

Zolang de wet niet is aangepast, zullen andere homostellen eerst naar de rechter moeten, erkent advocaat Sardha Sitaram. Suriname krijgt binnenkort een nieuw burgerlijk wetboek, maar daarin zijn de rechten van de lhbti-gemeenschap niet geregeld. Samen met andere advocaten heeft zij daar geregeld op gewezen. "Er is steeds gezegd: het komt in een aparte wet. Waarom een aparte wet? We nemen toch grotendeels die wet van Nederland over. Waarom dan niet gelijk het artikel zoals het nu in de wet in Nederland staat? Dan is daarmee het probleem opgelost."