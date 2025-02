Norris waarschuwt: met de ellebogen gevecht aan met Verstappen

SILVERSTONE (ANP) - Lando Norris heeft Max Verstappen een maand voor de eerste grand prix van dit jaar al gewaarschuwd. Hij gaat dit seizoen "zijn ellebogen gebruiken" in de strijd met de viervoudig wereldkampioen. "Ik moet hem laten zien dat ik hem niet zomaar mijn positie ga geven en ik moet ook slim zijn. Je moet een slimme coureur zijn om het tegen Max op te nemen", zei Norris op Silverstone, waar hij al de eerste rondjes reed in de McLaren die hem in 2025 nog groter succes moet geven.

Norris was vorig jaar de grote uitdager van Verstappen. Hij had op een gegeven moment een snellere auto en liep punten in op de Nederlandse coureur van Red Bull. In verhitte duels wiel aan wiel drukte Verstappen meestal door en was Norris de voorzichtige. Verstappen boekte uiteindelijk negen overwinningen en won zijn vierde titel.

"Ik moet het beter doen, dat hoeft niemand mij te vertellen. Ik had vorig jaar vaak een snellere auto, maar ik deed bepaalde dingen niet goed en had gewoonweg niet het niveau dat nodig is om tegen Max te racen. Hij is snel, agressief en een van de beste aanvallende en verdedigende coureurs. Maar ik voel me mentaal sterker, ik heb bewezen dat ik hem kan verslaan."