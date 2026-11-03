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Balende Van Bronckhorst: Dat zal wel weer een boete worden

Samenleving
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Trainer Giovanni van Bronckhorst baalde dat de thuiswedstrijd tussen Feyenoord en Internazionale (0-3) ruim een minuut werd onderbroken omdat er vuurwerk op het veld was beland. "Dat hoort natuurlijk niet en zal wel weer een boete worden", zei hij in de perskamer van De Kuip.
"Ik ben blij dat het vuurwerk niet in het stadion werd afgestoken en dat er ook niets in het publiek belandde", zei de trainer van de club die tijdens Europese thuisduels altijd netten rond het veld ophangt om te voorkomen dat er voorwerpen of vuurwerk op de grasmat belandt. "Het vuurwerk werd nu van buiten afgestoken", zei Van Bronckhorst. "Wat doe je daar aan?"
De politie heeft twee aanhoudingen verricht voor het afsteken van vuurwerk.
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