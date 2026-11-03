Twee aanhoudingen voor vuurwerk op veld Kuip, buiten aangestoken

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft dinsdagavond twee aanhoudingen verricht voor het afsteken van vuurwerk dat op het veld van de Kuip belandde. Feyenoord speelde tegen Internazionale in de Champions League. Tijdens de wedstrijd werd er vuurwerk van buiten het stadion afgeschoten. Dat kwam voor het doel terecht en veroorzaakte veel rook.

De politiewoordvoerder kan nog niks delen over de identiteit van de twee aangehouden personen, maar meldt wel dat zij buiten het stadion zijn opgepakt.

Mogelijk krijgen de Rotterdammers hiervoor een boete van de UEFA. Dit seizoen kreeg Feyenoord al boetes opgelegd vanwege ongeregeldheden met supporters in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona en in eigen land na vuurwerkgeweld in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De UEFA kan de Rotterdamse club ook opdragen om tijdens thuisduels tribunes te sluiten.