Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Twee aanhoudingen voor vuurwerk op veld Kuip, buiten aangestoken

Samenleving
door anp
anp041126003 1
Volg ons op Google Nieuws
ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft dinsdagavond twee aanhoudingen verricht voor het afsteken van vuurwerk dat op het veld van de Kuip belandde. Feyenoord speelde tegen Internazionale in de Champions League. Tijdens de wedstrijd werd er vuurwerk van buiten het stadion afgeschoten. Dat kwam voor het doel terecht en veroorzaakte veel rook.
De politiewoordvoerder kan nog niks delen over de identiteit van de twee aangehouden personen, maar meldt wel dat zij buiten het stadion zijn opgepakt.
Mogelijk krijgen de Rotterdammers hiervoor een boete van de UEFA. Dit seizoen kreeg Feyenoord al boetes opgelegd vanwege ongeregeldheden met supporters in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona en in eigen land na vuurwerkgeweld in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De UEFA kan de Rotterdamse club ook opdragen om tijdens thuisduels tribunes te sluiten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Citroën

De Lelijke Eend is terug als elektrische Citroën: wat is er nog over van de oude?

shutterstock_2741626357

Een thuisbatterij vóór januari kopen? Reken eerst deze drie scenario’s door

geschokte man kijken naar telefoon over gele achtergrond

Android-malware zet stiekem een verborgen menu aan: zo zie je of het bij jou openstaat

Een hortensia met verdroogde bruinroze bloemen en een laagje rijp staat in een voortuin.

Welke hortensia's snoei je voor de winter en welke laat je juist met rust?

shutterstock_2476216077

Gen Z-ouders laten gentle parenting los: deze opvoedtrend wint terrein

generated-image (5)

Hoe herken je een narcist zo snel mogelijk? Let op deze vijf signalen

Loading