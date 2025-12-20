Balkenende verbijsterd over verzwegen onwaarheden rond Hirsi Ali

HILVERSUM (ANP) - Oud-premier Jan Peter Balkenende en voormalig minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie Rita Verdonk wisten niet dat toenmalig VVD-voorzitter Bas Eenhoorn en partijleider Gerrit Zalm al jaren eerder op de hoogte waren van onwaarheden in de asielaanvraag van Ayaan Hirsi Ali. Dat blijkt uit het NTR-premiersportret 'De storm van Balkenende', een tweedelige documentaireserie die de NTR op 27 en 28 december uitzendt.

Ayaan Hirsi Ali, voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD, werd in 2006 door het programma Zembla geconfronteerd met haar verleden. Ze zou tijdens haar asielaanvraag onder meer een verkeerde naam en geboortedatum hebben opgegeven. Hoewel ze dat al eerder in de media had gemeld, werd het groot nieuws. Het was daarna aan Rita Verdonk om als minister te beslissen of Hirsi Ali haar Nederlanderschap kon behouden.

Partijvoorzitter Bas Eenhoorn had haar gerustgesteld over de kwestie: "Volgens mij gaat het allemaal goed. Je moet gewoon niet bewegen, rustig aan, gewoon doorgaan." Geconfronteerd met dat fragment uiten Verdonk en Balkenende hun verbazing. Ze zijn destijds nooit direct door de VVD-top op de hoogte gesteld van de informatie.

Balkenende komt ook terug op zijn uitspraak over de controverse rond het huwelijk tussen prins Johan Friso en Mabel Wisse Smit. Ze bleek contacten te hebben gehad met de toen beruchte drugsbaas Klaas Bruinsma.

Toen prins Friso zich wilde verloven met Smit, moest de regering volgens de Grondwet toestemming van de Staten-Generaal vragen om het huwelijk goed te keuren. Dat werd problematisch, omdat de informatie over haar verleden niet volledig of niet naar behoren was verstrekt aan de regering en de Kamer.

Op een persconferentie over de kwestie zei Balkenende: "Wanneer onwaarheid wordt gesproken, is daar natuurlijk geen kruid tegen gewassen." Volgens de oud-premier was deze uitspraak "te hard".