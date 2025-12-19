Kort antwoord: je moet iedere dag schone sokken aan. Onze voeten zitten vol bacteriën en schimmels die dol zijn op warmte, zweet en huidschilfers. I n een overzichtsartikel over sokhygiëne wordt beschreven dat sokken na 12 uur dragen al de hoogste bacterie‑ en schimmelconcentratie hebben van alle geteste kledingstukken. Een microbioloog benadrukt dat bacteriën op katoen tot wel 90 dagen kunnen overleven; wie ongewassen sokken hergebruikt, “geeft die bacteriën alleen maar meer kans om te groeien”

Die micro‑organismen blijven niet netjes in je sokken zitten. Ze verplaatsen zich naar je schoenen, vloer, beddengoed en – vooral – de huid tussen je tenen. Dat is precies de plek waar voetschimmel, kloofjes en nare geurtjes ontstaan.

Wanneer wordt het echt ongezond en vies?

Artsen en voetspecialisten noemen dagelijks schone sokken een basisvoorwaarde voor gezonde voeten. Hoe sterker je voeten zweten, hoe korter je met één paar toe kunt.

Minder verstandig is het als:

je meerdere dagen dezelfde sokken draagt in dichte schoenen of sportschoenen

je al last hebt van voetschimmel, kloofjes of wondjes

je een kwetsbare afweer of diabetes hebt, waarbij kleine huidproblemen sneller uit de hand lopen

Voetspecialisten waarschuwen dat hergebruik van vuile sokken de kans op schimmelinfecties als zwemmerseczeem vergroot, juist omdat schimmelsporen floreren in warme, vochtige sokken.

Hoe streng moet je voor jezelf zijn?

Heel af en toe twee dagen dezelfde sokken dragen op een koele dag, zonder veel lopen of zweten, zal voor de meeste mensen geen ramp zijn – hooguit vies en onfris. Maar structureel is het geen goed idee:

Dagelijks schone sokken verminderen geur, bacteriegroei en schimmelinfecties.​

Bij zweetvoeten of sport is twee keer per dag wisselen verstandig.​

Laat schoenen tussendoor goed drogen; ook daar nestelen de microben uit je sokken zich.​