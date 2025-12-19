Femke Wiersma en Caroline van der Plas bijten eindelijk in de stront

BBB wilde net voor de komst van een normaal kabinet Nederland nog voor vier jaar opschepen met heel veel extra mest. Maanden hebben ze ervoor gevochten. Met de buitenwereld en zelfs onderling. Maar met de aanname van een eenvoudige motie was het voorbij.

De Kamer droeg gisteravond het kabinet op niet akkoord te gaan met het voornemen van minister Femke Wiersma om een richtlijn vast te stellen die extra mest mogelijk maakt tot 2031. De meerderheid in het kabinet (de VVD) zal daar gehoor aan geven.

En de BBB? We weten het niet. De partij kan bakzijl halen en ook nu weer niets leveren. Of BBB stapt boos uit het kabinet. En levert dan het unicum van de derde van hetzelfde kabinet.