Derde tijd Verstappen in tweede Spaanse training, Piastri snelste

BARCELONA (ANP) - Max Verstappen heeft ook bij de tweede vrije training van de Grote Prijs van Spanje de beste tijd aan een McLaren moeten laten. Nu was dat Oscar Piastri. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 zette zelf in de Red Bull de derde tijd neer. Ook George Russell in de Mercedes was nog sneller.

Piastri kwam op het circuit bij Barcelona tot een tijd van 1.12,760. Russell zat daar 0,286 seconde achter. Verstappen en Lando Norris moesten 0,310 seconde toegeven op de Australiër van McLaren. Norris was eerder op de dag de snelste geweest in de eerste vrije training voor Verstappen.

De coureurs rijden zaterdag nog een derde training voordat ze om 16.00 uur beginnen aan de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje. Die wordt zondag om 15.00 uur verreden.