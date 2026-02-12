Bareigenaren Crans-Montana voor hoorzitting uitgejouwd

SION (ANP) - De eigenaren van de bar in Crans-Montana waar tijdens nieuwjaarsnacht een grote dodelijke brand uitbrak, zijn bij aankomst voor een verhoor uitgejouwd door nabestaanden. Ze moesten zich een weg banen door een menigte van boze mensen en journalisten om de ingang van het gebouw te bereiken, is te zien bij de Zwitserse omroep SRF.

De eigenaren, Jacques en Jessica Moretti, worden verdacht van dood door nalatigheid. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten meer dan honderd mensen gewond.

De Moretti's zijn al meerdere keren verhoord en Jacques heeft enige tijd vastgezeten, maar tot nu toe waren er geen incidenten met nabestaanden geweest zoals nu, schrijft SRF. Ze werden donderdag uitgemaakt voor "moordenaar" en "monsters" en kregen de vraag hoe ze nog kunnen eten en slapen. "Jullie hebben mijn zoon vermoord."

Jacques Moretti reageerde aangeslagen en riep dat ze hun verantwoordelijkheid zullen nemen. "We lossen dit op, dat beloven we, we zijn hier voor gerechtigheid."