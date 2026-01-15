Barendrechtse zedenzaak: enorme impact op slachtoffers en ouders

ROTTERDAM (ANP) - Het seksueel misbruik van jonge meisjes door Mels van B., verdachte in de geruchtmakende Barendrechtse zedenzaak, heeft diep ingegrepen in het leven van de gezinnen van de slachtoffers. Donderdag hoort de rechtbank vijftien verklaringen van betrokken ouders en slachtoffers. "Je hebt ons kind iets onherstelbaars aangedaan", zei een moeder in de rechtszaal in haar verklaring tegen de verdachte. "Je hebt haar vrijheid en onschuld weggenomen."

Van B. (46) hoorde de verklaringen in stilte en bewegingloos aan. Hij krijgt later de gelegenheid te reageren. Een moeder vroeg hem haar aan te kijken tijdens haar verklaring. Ook toen leek hij volkomen emotieloos te blijven. Aan het begin van de zitting zei hij dat hij "heel erg schuldbewust" is over wat hij heeft gedaan. Van B. heeft bekend dat hij tientallen jonge meisjes, veelal vriendinnetjes van zijn dochter, ernstig seksueel heeft misbruikt. Hij drogeerde de kinderen en maakte beelden van het misbruik.

Een moeder verklaarde dat haar dochter "geen bewuste herinnering aan het misbruik" heeft omdat ze onder invloed is gebracht van een slaapmiddel. "Stelt u zich dat eens voor. Ze weet dat er iets is gebeurd. Ze voelt het. Maar ze kan er niet op terugkijken. Dat maakt het extra verwarrend. Extra wreed." Het meisje was 12 ten tijde van het misbruik.

Monster

Diverse ouders benadrukten dat de schade die Van B. heeft aangericht levenslang gevoeld zal worden; niet alleen door de slachtoffers, maar ook door hun familieleden. "Hoe kon hij?" vroeg een moeder zich af. "Wat bezielde hem? Een monster is nog te zacht uitgedrukt."

Van de vijftien verklaringen worden er donderdag vier achter gesloten deuren uitgesproken. Vrijdag volgen nog vier verklaringen. Later die dag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis tegen Van B.