Basisonderwijs verwacht weinig van lerarenbonus

UTRECHT (ANP) - Basisscholen verwachten niet veel van een nieuwe bonus die de overheid wil geven aan leraren die meer uren gaan werken. Het gaat om een tijdelijke subsidieregeling, en dat is jammer, vindt de PO-Raad, de overkoepelende organisatie van het basisonderwijs.

Staatssecretaris Mariëlle Paul (basisonderwijs) kondigde woensdag aan dat ze 15 miljoen euro uittrekt voor een driejarige proef. Met een bonus wil ze leraren stimuleren om een dag meer te gaan werken. Dat moet helpen tegen het lerarentekort. Als alle deeltijddocenten een dag meer zouden gaan werken, zou dat volgens het ministerie het equivalent van 1600 fulltime banen opleveren.

Volgens de PO-Raad staat het onderwijs "flink onder druk" door bezuinigingen. Het is goed om leraren te stimuleren meer uren te werken, maar er is "weinig bewijs dat bonussen op de lange termijn effectief zijn", aldus de organisatie. Wat volgens de koepel wel werkt, is "structureel investeren in goed personeelsbeleid en goed werkgeverschap".