Basisscholen Amsterdam stoppen met inhuren leerkrachten

AMSTERDAM (ANP) - Basisscholen in Amsterdam willen stoppen met het inhuren van leerkrachten van buiten, zoals uitzendkrachten en zzp'ers. De scholen hebben afgesproken dat ze alleen nog gebruik willen maken van meesters en juffen in vaste dienst. Dat is beter voor de kwaliteit van de lessen, zeggen de scholen, die zich hebben verenigd in het Breed Bestuurlijk Overleg.

De scholen hebben samen voor meer dan 4600 voltijdsbanen aan leerkrachten en ondersteunend personeel. Daarvan is ongeveer 5 tot 10 procent extern ingehuurd, wat neerkomt op zo'n 200 tot 500 banen. In wijken waar het lerarentekort groter is, ligt het percentage hoger. Die externe leerkrachten hebben minder binding met de andere leraren en nemen naar verhouding ook minder verantwoordelijkheden op zich, aldus het BBO.

De inzet kost de scholen miljoenen euro's per jaar. "Elke euro die we besparen op externe inhuur, kunnen we steken in de ontwikkeling van ons eigen personeel. Met vaste teams ontstaat meer verbondenheid, kunnen we verantwoordelijkheden eerlijk verdelen en hebben kinderen vaker een vertrouwd gezicht voor de klas", verklaart BBO-bestuurder Arie van Loon.

Het besluit geldt voor alle openbare, bijzondere en speciale basisscholen in Amsterdam, Weesp, Diemen en Duivendrecht. Zij waren volgens het BBO unaniem. De inzet van de externe krachten stopt niet meteen, maar wordt afgebouwd, zodat scholen de tijd hebben om te veranderen. Flexibele krachten kunnen in vaste dienst komen. Wel willen de scholen "een flexibele schil voor tijdelijke of onvoorziene situaties" behouden, bijvoorbeeld door de leraren aangepaste contracten te geven.

De maatregel staat volgens het BBO los van de aanpak van schijnzelfstandigheid door de overheid. Scholen praten al sinds 2023 over het toewerken naar vaste teams, zegt het overlegorgaan.