Aanleg windmolens op land stokt, klimaatdoelen raken uit zicht

DEN HAAG (ANP) - De aanleg van windmolens op land stokt, waardoor klimaatdoelen voor de langere termijn uit zicht dreigen te raken. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vorig jaar maar voor 127 megawatt aan windmolens bijgebouwd. Dat zijn slechts zo'n 33 turbines en het gaat om de kleinste toename sinds 2017. In Zuid-Limburg, Twente en rond Amersfoort staan nog helemaal geen windmolens.

De windmolenbranche wijst vooral met een beschuldigende vinger naar het uitblijven van werkbare milieunormen voor wind op land. Hierdoor zouden investeerders niet goed weten waar ze aan toe zijn en zouden vergunningstrajecten vertraging oplopen.

Dit is iets wat de overheid al veel eerder zou aanpakken, zegt een woordvoerster van NedZero. De brancheorganisatie maakt zich zorgen en benadrukt dat windmolens op land, net als de grote parken op zee, belangrijk zijn voor het voldoen aan de klimaatdoelen. Ook het overvolle stroomnet zorgt voor problemen. Daardoor moeten projecten wachten op aansluitingen.

In totaal zijn windmolens op land nu goed voor een vermogen van bijna 7000 megawatt en eind vorig jaar stond nog ruim 1300 megawatt aan projecten op de planning. Volgens de RVO bevestigen de cijfers dat het goed haalbaar is om in 2030 al een flinke hoeveelheid stroom uit zonne- en windparken op land te produceren. Maar de benodigde groei voor doelen op de langere termijn stagneert.

In haar nieuwe rapport constateert de rijksdienst verder dat er veel bezwaarprocedures lopen tegen windmolens. Windprojecten eindigen vaak bij de Raad van State (RvS) en de wachttijden daar kunnen ook voor aanzienlijke vertraging zorgen.

Daarbij bestaat de indruk dat de zorgen bij omwonenden toenemen, waardoor in de lokale politiek ook veel voorzichtigheid is. "Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht kunnen mogelijk controversiële beslissingen nog verder worden uitgesteld", waarschuwen de rapportschrijvers.

De RVO wijst ook naar Defensie, die meer behoefte heeft aan oefengebieden. Dit kan leiden tot beperkingen voor de plaatsing van windturbines op of bij defensieterreinen. Dat laatste is in de ogen van de branche niet het grootste issue. "Maar het komt er ook nog eens bij", merkt de woordvoerster van NedZero op.

Bij de RVO wordt nog gewerkt aan een rapport over windparken op zee. Maar ook daar is het beeld de laatste tijd minder goed, verklapt een woordvoerster van de RVO. "Het gaat gewoon even niet zo goed. Ik vind dat we daar open en eerlijk over moeten zijn."