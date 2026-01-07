ECONOMIE
Baudet tijdelijk uit Kamer 'om campagne in goede banen te leiden'

Samenleving
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 10:45
bijgewerkt om woensdag, 07 januari 2026 om 11:48
Thierry Baudet, oprichter en voormalig fractievoorzitter van Forum voor Democratie, verlaat tijdelijk de Tweede Kamer. Naar eigen zeggen doet hij dat om de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen "in goede banen te leiden". Hij zal "tot de zomer" wegblijven uit de Kamer, eerst om "de campagne te organiseren" en daarna om "alle fracties stabiel in het zadel te helpen". De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 18 maart.
Baudet schrijft op X geen wachtgeld te zullen ontvangen. Tom Russcher, persvoorlichter van de partij, zal zijn zetel innemen.
Kamerleden van Forum voor Democratie verlaten vaker tijdelijk de Kamer, waarna iemand anders hun plek inneemt. Zo maakte Freek Jansen begin 2024 plaats voor Pepijn van Houwelingen, zodat die zich kon bezighouden met de parlementaire enquête corona. Jansen zou na zes maanden zijn zetel weer innemen, maar daar kwam het niet van omdat de enquête vertraging opliep.
