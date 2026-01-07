KLM: vloeistof voor ijsvrij maken vliegtuigen weer geleverd

SCHIPHOL (ANP) - De vloeistof waarmee vliegtuigen ijsvrij worden gemaakt is weer geleverd, meldt KLM op haar website. De voorraad van de de-icingvloeistof dreigde dinsdag op te raken. KLM besloot vervolgens het spul met trucks uit Duitsland te halen om de voorraden aan te vullen.

"We blijven de voorraad aanvullen om ervoor te zorgen dat de vluchten die we uitvoeren veilig kunnen vertrekken", laat de luchtvaartmaatschappij woensdagochtend weten.

De vloeistof, bestaand uit een mengsel van warm water en glycol, is noodzakelijk om vliegtuigen voor vertrek volledig vrij van sneeuw en ijs te maken. De toestellen kunnen anders niet veilig opstijgen. KLM is verantwoordelijk voor de schoonmaak van de meeste vliegtuigen op Schiphol.