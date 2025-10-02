BBB wil klimaatdoelen uitstellen, linkse partijen kritisch

DEN HAAG (ANP) - BBB-Kamerlid Henk Vermeer heeft in een debat over het klimaatbeleid kritiek gekregen van met name linkse partijen op zijn voorstel om klimaatdoelen naar achteren te schuiven. "Nederland laat zich gijzelen door ideologische jaartallen", zei Vermeer.

Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) vroeg Vermeer of hij erkent dat de klimaatdoelen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. "Ja, dat erken ik", antwoordde Vermeer. Partij voor de Dieren-Kamerlid Christine Teunissen verweet Vermeer daarop dat hij desinformatie verspreidt door de klimaatdoelen in eerste instantie wel in twijfel te trekken. Vermeer nam afstand van haar woorden: "Dat ik klimaatverandering ontken, is je reinste bullshit."

Het debat gaat over de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin staat dat Nederland minder dan 5 procent kans heeft om het wettelijke doel te halen van 55 procent minder broeikasgassen in 2030.