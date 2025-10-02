Tranen bevatten stof die agressie afremt bij omstanders

Je toont met huilen niet alleen je emoties. Uit Israëlisch onderzoek blijkt dat tranen een stof bevatten die agressie bij omstanders vermindert. Snuffelen aan emotionele tranen van vrouwen verlaagde bij mannen de agressie in een computertest zelfs met meer dan 40 procent.

“We waren verrast door de impact van de tranen. De vermindering van agressie die optreedt is indrukwekkend, het lijkt echt te kloppen”, zegt Noam Sobel, hoogleraar neurobiologie aan het Weizmann Institute of Science in Israël. “Wat er ook in tranen zit, het verlaagt daadwerkelijk agressie.”

Bescherming van baby’s

De onderzoekers vermoeden dat tranen een evolutionaire rol spelen, met name om kwetsbare baby ’s te beschermen. “Baby’s kunnen niet zeggen: ‘Stop met agressief zijn tegen mij’. Ze zijn zeer beperkt in hun communicatie en volledig hulpeloos. Ze hebben er dus alle belang bij om agressie te verlagen”, aldus Sobel.

Vergelijkbare mechanismen bestaan in het dierenrijk: ondergeschikte molratten bedekken zich met tranen om aanvallen te voorkomen, schrijft The Guardian.

Wat doet het met de hersenen?

Bij 31 mannen die tranen of een neutrale zoutoplossing opsnoven, bleek agressief gedrag in een spel 44 procent lager bij de ‘traangroep’. Hersenscans toonden dat de hersennetwerken voor agressie minder actief werden, terwijl verbindingen tussen geur- en agressiegebieden juist sterker werden. “Deze chemische stof lijkt de hersenrespons op agressie te sturen”, legt Sobel uit.

Kanttekeningen

Toch waarschuwen experts voor te snelle conclusies. Psycholoog Minna Lyons noemt het effect “opmerkelijk”, maar benadrukt dat vervolgonderzoek nodig is. “In het echte leven kan het anders uitpakken. De tranen van slachtoffers van huiselijk geweld verminderen bijvoorbeeld vaak geen agressie. De sociale context van huilen is ontzettend complex.”

Volgens emeritus hoogleraar emoties Ad Vingerhoets van de Tilburg University past de vondst wel bij wat al bekend is. “Het is logisch dat tranen agressie remmen, want baby’s die veel huilen lopen risico op mishandeling. Dit kan hen helpen te overleven.”

Sobel en zijn team zijn nu druk bezig om de werkzame stof in tranen te isoleren. Als dit lukt, dan hopen ze een behandeling op te zetten om agressie ook medisch terug te dringen.