Huizenzoekers kunnen meer woningen bezichtigen op Open Huizen Dag

UTRECHT (ANP) - Huizenzoekers kunnen zaterdag meer woningen bezichtigen tijdens de Open Huizen Dag van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) dan de vorige keer. Volgens huizenplatform Funda doen momenteel ruim 8400 huizen mee. Tijdens de open dag in april waren dit zo'n 6100 woningen, die werden bezocht door ruim 42.000 mensen.

Een woordvoerder van de NVM zegt dat dit komt doordat er nu meer aanbod is, al is de markt nog altijd krap. Sommige mensen hebben hun verhuizing volgens hem uitgesteld tot na de zomer. Ook de gestegen salarissen helpen mee.

Eerder meldde de NVM dat in het tweede kwartaal de meeste woningen te koop zijn gezet in jaren. Dat was vooral te danken aan beleggers die hun voormalige huurwoningen verkochten.

De woordvoerder zegt dat een op de zes beschikbare woningen op Funda meedoet aan de Open Huizen Dag. Hoeveel mensen naar verwachting een of meerdere huizen zullen bezoeken, weet hij niet. "Dat hangt ook af van het weer. Maar het weer ziet er redelijk goed uit."