ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen sterren eisen sluiting van ICE-detentiecentrum

Samenleving
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 13:33
LOS ANGELES (ANP) - Madonna, Pedro Pascal, Jane Fonda, Ben Stiller, John Legend en tientallen andere sterren hebben een brief ondertekend waarin wordt opgeroepen tot het sluiten van een detentiecentrum voor immigranten in Dilley, in de Amerikaanse staat Texas. Ook Javier Bardem, Keke Palmer, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Brittney Griner en America Ferrera behoren tot de ondertekenaars, meldt The Hollywood Reporter.
"Kinderen die in immigratiedetentie worden vastgehouden, lijden onder trauma, verwaarlozing en omstandigheden die de basisnormen van gezondheid, veiligheid, waardigheid en mensenrechten schenden", staat in de brief. "Geen enkel kind zou opgesloten mogen zitten in een detentiecentrum voor immigranten."
De faciliteit van immigratiedienst ICE wordt gebruikt om kinderen en gezinnen vast te houden na invallen in de Verenigde Staten. Het detentiecentrum raakte eerder in opspraak nadat de autoriteiten de 5-jarige Liam Conejo Ramos erheen stuurden.
loading

POPULAIR NIEUWS

'Eén foto per dag' video van mishandelde vrouw ging viraal

Van de westerse slavenhandel is veel bekend.Maar van de moslimslavenhandel bijna niks

Wijkraadslid Leefbaar Rotterdam voerde campagne met AI-foto waarop ze een schoonheid lijkt. Leefbaar boos

Wolf bijt vrouw in hartje Hamburg

Nieuw bewijs zet beschuldigingen aan Trump door 13-jarig meisje op scherp

Sport intensiever, niet langer: het verkleint de kans op overlijden enorm

Loading