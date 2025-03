Bedrijf VS meldt nieuwe maanlanding

HOUSTON (ANP/RTR/AFP) - Het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines heeft gemeld dat de lander Athena na een ruimtereis van honderdduizenden kilometers is geland op de maan. Het is onduidelijk hoe de landing is verlopen en hoe het nu gaat met het toestel.

De Athena heeft wetenschappelijke apparatuur aan boord en verliet de aarde eind februari. Intuitive Machines schreef vorig jaar al geschiedenis door als eerste bedrijf een succesvolle maanlanding uit te voeren, toen met het toestel Odysseus.

Maanlandingen waren voorheen voorbehouden aan een handjevol ruimtevaartorganisaties van overheden. De Verenigde Staten, de toenmalige Sovjet-Unie, China, India en Japan hebben met succes toestellen op het maanoppervlak laten landen.