Sloop van verbrand pand in centrum Arnhem is begonnen

ARNHEM (ANP) - De sloop van het pand in het centrum van Arnhem waar donderdag brand woedde, is iets voor 19.00 uur begonnen. Een grijpkraan trekt het deels uitgebrande dak los, ziet een verslaggever.

Het gebouw met onderin de winkel SoLow staat midden in een rijtje winkels in de Jansstraat en is zwaar beschadigd. De brand is nog steeds niet helemaal geblust. Door de sloop kunnen brandweerlieden dieper in het pand, dat ver doorloopt het blok in.

Op de hoek van het rijtje panden is een steeg. Daar zijn voorafgaand aan het slopen de muren gestut, omdat volgens een woordvoerder van de brandweer het gevaar bestaat dat het hele rijtje instort.

Bij de brand die in de nacht van woensdag op donderdag uitbrak, zijn naar schatting tien panden getroffen. Zo'n honderd betrokkenen en bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Wanneer mensen weer naar hun huizen terug kunnen is nog niet duidelijk. Het omringende winkelgebied in het centrum van Arnhem is afgesloten.