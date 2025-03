Titelverdediger Amels mist finale hoogspringen EK indoor

APELDOORN (ANP) - Douwe Amels heeft zich bij de EK indooratletiek in Apeldoorn niet geplaatst voor de finale van het hoogspringen. De titelverdediger werd uitgeschakeld in de kwalificaties. De 33-jarige Fries kwam tot een hoogte van 2,13 meter en daarmee zat hij niet bij de beste acht die zaterdagavond om de titel strijden in Omnisport.

Amels stuntte twee jaar geleden in Istanbul door als eerste Nederlander Europees goud te veroveren bij het hoogspringen. Hij deed dat met een Nederlands record van 2,31 meter.