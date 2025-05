Beekjes vallen droog en blauwalg duikt op nu droogte aanhoudt

DEN HAAG (ANP) - Door de aanhoudende droogte beginnen op diverse plaatsen in het land beekjes droog te vallen. Ook is de schadelijke blauwalg al opgedoken in meerdere gebieden. Verder drogen landbouwgronden steeds meer uit, waardoor boeren vaker overgaan tot het beregenen van hun gewassen.

De effecten van de droogte staan in de droogtemonitor, die dinsdag werd geactualiseerd. Het is een wekelijks overzicht waaraan onder meer Rijkswaterstaat, de waterschappen, het KNMI en de drinkwaterbedrijven meewerken.

Het ziet ernaar uit dat het de komende weken nog droger wordt. Terwijl de temperaturen hoger dan gemiddeld liggen voor de tijd van het jaar, wordt amper neerslag verwacht. "Daarmee neemt de verdamping toe en zal het neerslagtekort naar verwachting sterk toenemen." Voor waterbeheerders is het lokaal "lastig" om het waterpeil op het juiste niveau te houden.

Slechtere waterkwaliteit

Blauwalgen zijn soms giftige kleine organismen. In water met veel blauwalg kunnen mensen beter niet zwemmen. De algen duiden ook op een slechtere waterkwaliteit. Op dit moment ziet de commissie die de monitor maakt nog maar een "beperkt" effect van de droogte op de waterkwaliteit. Voor de scheepvaart zijn er ook geen grote problemen, al levert de waterstand van de Rijn "lichte beperkingen" op.

Het beregenen van gewassen mag niet overal. Op diverse plekken hebben waterschappen beperkingen en verboden ingesteld, bijvoorbeeld omdat het grondwaterpeil onder een bepaald niveau staat. Zo is het in delen van Brabant verboden om grasland, sportvelden en golfbanen te beregenen met grondwater. Waterschap Vallei en Veluwe heeft beperkingen aangekondigd op het gebruik van oppervlaktewater.