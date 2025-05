Staatssecretaris ondertekent verdrag om advocaten te beschermen

DEN HAAG (ANP) - Nederland belooft advocaten te beschermen met een verdrag dat staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) dinsdag heeft ondertekend. De NSC-staatssecretaris is "verheugd" dat hij dit mag doen, zegt hij in een verklaring. "Dit verdrag vormt een belangrijke stap in de bescherming van hun onafhankelijkheid."

In het verdrag staan veel zaken die in Nederland al de norm zijn. Advocaten moeten bijvoorbeeld in contact kunnen komen met hun cliënt en hoeven geen informatie over dit contact prijs te geven. Wel komt er een groep experts die de naleving van het verdrag in de gaten houdt.

De Tweede Kamer nam in februari een wet aan die visueel toezicht mogelijk maakt op het contact tussen sommige gevangenen en hun advocaten. Dat raakt het dinsdag ondertekende verdrag niet, zegt een woordvoerder van Struycken. "De geheimhouding zoals advocaten die nu hebben blijft in stand."

Bedreigingen en aanvallen

De Raad van Europa nam het verdrag in maart al aan in reactie op "de toenemende meldingen van aanvallen op de uitoefening van het beroep" zoals bedreigingen en aanvallen.