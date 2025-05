Beeld van Stalin onthuld in door Rusland bezet gebied in Oekraïne

MELITOPOL (ANP/AFP) - In de Oekraïense stad Melitopol in de regio Zaporizja is een bronzen buste van Jozef Stalin onthuld. Volgens de plaatselijke pro-Russische Communistische Partij is het beeld het eerste monument voor Stalin in het door Rusland ingenomen deel van Oekraïne.

Het borstbeeld werd donderdagavond onthuld ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland. Stalins bewind werd gekenmerkt door onderdrukking, terreur en hongersnood. Miljoenen mensen kwamen om het leven.

Stalin wordt in Rusland door velen nog altijd gezien als een held die de Sovjets naar de overwinning leidde in de Tweede Wereldoorlog. Onder de huidige Russische president Vladimir Poetin is de reputatie van Stalin gerehabiliteerd. In opiniepeilingen waarin Russen wordt gevraagd welke historische figuren zij het meest bewonderen, eindigt Stalin regelmatig bovenaan.