Bekende Amsterdammers spreken zich uit tegen geweld in stad

AMSTERDAM (ANP) - Bekende Amsterdammers hebben in een video een oproep gedaan om te stoppen met het geweld in 'hun' stad. Onder anderen Akwasi, Youp van 't Hek, Louis van Gaal, Jeroen Krabbé en Tatum Dagelet hebben zich bij de actie Niet in mijn stad gevoegd.

Schrijver Mano Bouzamour heeft de actie bedacht. "Vorige week moest ik met lede ogen aanzien hoe mijn stad in de fik stond", schrijft hij bij de video. "We werden internationaal bestempeld als een zeer intolerante stad. Ons Amsterdam! Ik hou te veel van Mokum om het door haat en racisme te laten verdelen. We zijn met te veel toffe, ontroerend mooie mensen die deze stad met liefde dragen. En vice versa."

De video start met een boodschap van Bouzamour: "Hooliganrellen, jodenjacht, moslimhaat en racisme? Niet in mijn stad, gap." Daarop spreken onder anderen Ronald de Boer, Ruud de Wild, Rafael van der Vaart, Walid Benmbarek, Robert Vuijsje, Ryan Babel, Joris Luyendijk, Najib Amhali, Kluun, Frits Barend en Iliass Ojja de woorden 'niet in mijn stad' uit.