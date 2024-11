Lula: COP30 laatste kans tegen onomkeerbare klimaatverandering

RIO DE JANEIRO (ANP/RTR) - De volgende VN-klimaattop, in het Braziliaanse Amazonegebied, wordt volgens gastheer Luiz Inácio Lula da Silva "de laatste kans om onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen". De president van Brazilië heeft andere wereldleiders daarom opgeroepen hun klimaatambities op te schroeven in aanloop naar de top in zijn land, de COP30. Lula deed zijn oproep tijdens de G20-top in Rio de Janeiro.

Terwijl de huidige klimaattop in Bakoe vooral draait om klimaatfinanciering voor armere landen, staan volgend jaar in Brazilië de klimaatambities van landen weer bovenaan de agenda. Volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs moeten landen begin volgend jaar een update geven over hun doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

De afspraak om de opwarming bij voorkeur onder 1,5 graden te houden, wordt steeds moeilijker te halen. Gemiddeld bedraagt de opwarming nu zo'n 1,3 graden, ten opzichte van de periode van 1850 tot 1900. Klimaatwetenschappers waarschuwen geregeld dat het overschrijden van deze grens de kans sterk vergroot dat bepaalde 'kantelpunten' worden bereikt, met effecten die dan niet meer tegen te houden zijn.

De G20 bestaat uit twintig grote economieën, die samen goed zijn voor 85 procent van alle wereldwijde inkomsten. Ook de EU als blok neemt deel aan de besprekingen van de G20. Het beleid van deze landen kan een groot stempel drukken op de richting van onder meer het internationale klimaatbeleid.