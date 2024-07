Belarus sluit zich aan bij Shanghai Samenwerkingsorganisatie

ASTANA (ANP/DPA) - Belarus is officieel lid geworden van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SCO), een veiligheidsverband met onder meer Rusland en China. De negen overige lidstaten stemden donderdag in Kazachstan allemaal in met de toetreding van Belarus.

Ook Vladimir Poetin en Xi Jinping zijn fysiek aanwezig op de top in Astana. De twee presidenten spraken elkaar over de nauwe banden tussen hun landen, maar ook over de oorlog in Oekraïne. Beijing zegt zich in te zetten voor een vreedzame oplossing van het conflict.

Naast Rusland en China zijn India, Pakistan en een aantal Centraal-Aziatische landen lid van de SCO. Vorig jaar sloot Iran zich aan bij de samenwerkingsorganisatie. Turkije heeft eerder ook aangegeven open te staan voor toekomstig lidmaatschap. President Recep Tayyip Erdogan is deze week te gast op de top in Kazachstan en sprak ook al met Poetin, ook over de oorlog in Oekraïne.