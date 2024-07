Verdachte van misbruik van kind, hond en varken voor de recher

In de rechtbank op Schiphol is donderdag de inhoudelijke behandeling van de zedenzaak begonnen rond de 25-jarige Julian F. uit de gemeente Schagen en de 38-jarige Marco H. uit Alkmaar. Ze arriveerden beiden met een mondkapje voor hun mond en een capuchon over hun hoofd in de rechtszaal op Schiphol.

Op aandringen van de rechtbank zetten ze na enige twijfels hun mondkapje af. De rechters willen de verdachten in het gezicht kunnen aankijken, zei de rechtbankvoorzitter. De capuchons mogen de verdachten wel blijven dragen.

F. wordt verdacht van seksueel misbruik van twee jongetjes van 1 en 4 jaar bij een gezin uit de gemeente Hollands Kroon waar hij oppas was en misbruik van zijn neefje van 11. "Het had nooit moeten gebeuren", zei F. met emoties in zijn stem. Het misbruik van zijn neefje ontkent hij.

Daarnaast staat F. terecht voor het seksueel misbruik van een hond en een varken, waarvan hij beelden vervaardigde. F. had zich tijdens voorbereidende zittingen nog niet in de rechtbank laten zien, H. evenmin. H. staat terecht voor het medeplegen van kindermisbruik en het maken van kinderporno. Hij zou beelden van het misbruik hebben ontvangen en chatte met F. over de aanpak ervan.

De moeder van de oppaskindjes deed na de ontdekking van de beelden aangifte tegen de verdachte. Ze leest in de loop van de dag een slachtofferverklaring voor.

F. kwam in beeld voor misbruik tijdens een politieverhoor over diefstal van spullen uit de tuin van zijn buren. Zij maakten camerabeelden van F. tijdens diefstallen van voetballen uit hun tuin. Tijden het politieverhoor over deze diefstallen is zijn mobiele telefoon onderzocht. Daarop bleek een grote hoeveelheid kinderporno te staan. Na een huiszoeking bleek dat F. in totaal over 28.165 kinderpornografische afbeeldingen en video's beschikte. Hij vertelde de rechters de collectie in een keer te hebben gedownload. H. had 24.684 kinderpornografische afbeeldingen in bezit.