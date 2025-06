Jong Oranje met ongewijzigd team in kwartfinale tegen Portugal

ZILINA (ANP) - Jong Oranje begint weer met Thom van Bergen in de spits aan de kwartfinale tegen Portugal op het EK. De aanvaller van FC Groningen krijgt net als tijdens het vorige duel met Oekraïne de voorkeur boven Noah Ohio.

Ryan Flamengo is opnieuw de verdedigende middenvelder van Jong Oranje in het Slowaakse Zilina. Hij speelt bij zijn club PSV vaak centraal in de defensie. De overige negen basisspelers van de ploeg van bondscoach Michael Reiziger stonden ook aan de aftrap van de wedstrijd tegen Oekraïne.

Jong Oranje plaatste zich als tweede in de poule voor de kwartfinales, na een gelijkspel tegen Finland (2-2), een nederlaag tegen Denemarken (1-2) en een zege op Oekraïne (2-0). Portugal won een poule met Frankrijk, Georgië en Polen.

Opstelling Jong Oranje: Roefs; Rensch, Van den Berg, Hato en Maatsen; Flamingo, Valente en Taylor; Manhoef, Van Bergen en Van Bommel.