Belgisch koppel dat in 1943 trouwde is langst gehuwde van Europa

Het Belgische echtpaar Eduard Cuyvers (101) en Angeline Haseldonckx (99), sinds 30 januari 1943 getrouwd, is het langst getrouwde koppel van Europa. Dat meldt de European Supercentenarian Organisation (ESO), volgens Het Laatste Nieuws en Belga.

Cuyvers en Haseldonckx, woonachtig in Houthalen-Helchteren in de Belgische provincie Limburg, stonden eerder te boek als het vierde langst getrouwde koppel in Europa. Vorige week bleek uit onderzoek van Engelse en Franse gegevens dat van de drie langer getrouwde koppels inmiddels een partner was overleden. Zo blijken Cuyvers en Haseldonckx sinds 11 januari het langst getrouwde stel van Europa.

De ESO werkt met vrijwilligers die elk in hun eigen land op zoek gaan naar zogenoemde superhonderdjarigen: mensen van 110 jaar of ouder.