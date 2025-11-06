ECONOMIE
Belgisch luchtbewakingscentrum wordt versterkt

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 13:53
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Het Belgische luchtbewakingscentrum wordt rond 1 januari 2026 versterkt, heeft de Belgische minister van Defensie Theo Francken donderdag gezegd na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Het NASC (National Air Security Center) in Bevekom moet dan volledig operationeel zijn. De Veiligheidsraad was donderdagochtend bijeengekomen om de vele drone-incidenten van deze week boven verschillende Belgische luchthavens en militaire bases te bespreken.
De komende weken wordt gewerkt aan het volledig operationeel krijgen van het luchtbewakingscentrum, zodat alle diensten over een volledig beeld van het Belgische luchtruim beschikken, zei Francken.
België krijgt ook internationale steun, zei Francken. Die heeft NAVO-baas Mark Rutte toegezegd. De Belgische ministerraad bespreekt vrijdag de aanschaf van counterdronesystemen. Vijandelijke drones mogen als het kan nu al wel naar beneden worden gehaald, zei de defensieminister.
