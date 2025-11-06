Iraanse kindbruid wordt geëxecuteerd, tenzij ze 93.000 pond aan 'bloedgeld' betaalt

De 25-jarige Goli Kouhkan hangt de doodstraf boven het hoofd vanwege doodslag op haar man. Ze heeft geen identiteitsdocumenten, werd op haar twaalfde uitgehuwelijkt aan haar neef en beviel op haar dertiende van een zoon. Volgens mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights (IHR) werd ze jarenlang zowel lichamelijk als geestelijk mishandeld.

Kouhkan behoort tot de Baluch, een van de meest gemarginaliseerde minderheden van Iran, schrijft The Guardian. Nu zit ze al zeven jaar een de dodencel in de stad Noord-Iraanse stad Gorgan. Alleen als ze voor december 10 miljard toman (omgerekend zo'n 93.000 euro) betaalt aan de familie van haar overleden man, mag ze blijven leven.

Lijkwade

Niet lang na de bruiloft wist ze te ontsnappen en vluchtte ze naar haar ouders. Toen kreeg ze te horen: “Ik heb mijn dochter in een witte jurk weggegeven, de enige manier waarop je terug kunt komen is gewikkeld in een lijkwade.”

In 2018 liep het uit de hand toen haar man haar vijfjarige zoon in elkaar sloeg. Kouhkan belde een andere neef om hulp. Er ontstond een gevecht waarbij haar man omkwam. Ze belde zelf een ambulance en deed aangifte, maar werd toch gearresteerd; samen met haar neef.

Zonder advocaat en onder druk tekende ze een bekentenis, terwijl ze niet kan lezen of schrijven. De rechtbank veroordeelde haar tot 'qisas', een principe van ‘oog om oog’, dat in Iran de doodstraf inhoudt.

Een laatste kans

Volgens de Iraanse wet kan de familie van het slachtoffer vergiffenis schenken in ruil voor ‘bloedgeld’. In Kouhkans geval komt dat neer op tien miljard toman. Als ze dat bedrag weet te betalen, wordt ze vrijgelaten, al mag ze Gorgan niet meer betreden. Haar zoon, inmiddels elf, wordt opgevoed door zijn grootouders van vaderskant.

“Mensen als Kouhkan zijn de zwaksten in de Iraanse samenleving”, zegt Mahmood Amiry-Moghaddam van IHR. “Ze is een vrouw, arm en behoort tot een etnische minderheid. Haar vonnis is symbolisch voor hoe de autoriteiten de doodstraf gebruiken om angst te zaaien.”

Doodstraf op vrouwen stijgt

Iran voert wereldwijd de meeste executies van vrouwen uit. Alleen al in 2024 werden volgens IHR 31 vrouwen opgehangen, het hoogste aantal in vijftien jaar. En in 2025 zijn er nu al dertig gevallen bekend.

Volgens Ziba Baktyari van de vrouwenrechtenorganisatie Bramsh is Kouhkan geen uitzondering: “Baluch-vrouwen, en vrouwen in het algemeen, zijn doelwit van het regime. Niemand hoort hun stem, niemand beschermt hun rechten.”