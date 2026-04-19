Belgische activist en auteur Fleur Pierets krijgt Jos Brink Prijs

ROTTERDAM (ANP) - De Belgische activist, kunstenaar en schrijfster Fleur Pierets heeft zondag de Jos Brink Prijs gekregen. Met de tweejaarlijkse prijs wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de lhbti-emancipatie in Nederland bevorderen. Andere genomineerden waren Pim Lammers en Splinter Chabot.

Pierets en haar vrouw Julian begonnen in 2017 Project 22. Zij wilden trouwen in de 22 landen in de wereld waar queer koppels op dat moment in het huwelijk konden treden. Maar het project strandde na vier landen, omdat Julian ziek werd en overleed. Het boek dat Pierets over het kunstproject schreef, werd onlangs verfilmd.

De jury prijst Pierets als een "liefdevolle activist die kwetsbaarheid met scherpte combineert". De Jos Brink Prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van 10.000 euro.

Jos Brink (1942-2007) was vooral bekend als presentator van het programma Wedden Dat? en als schrijver van toneelstukken en boeken. Door open te zijn over zijn relatie met Frank Sanders droeg hij bij aan de acceptatie van homoseksualiteit.