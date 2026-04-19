Nog geen besluit Iran over volgende gespreksronde met VS

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse leiding heeft nog niet besloten of Iran deelneemt aan een nieuwe gespreksronde met de VS, meldden lokale media zondag. Persbureau Tasnim meldde op basis van een anonieme bron zelfs dat er geen verdere onderhandelingen plaatsvinden zolang de Amerikaanse marine de Straat van Hormuz blijft blokkeren.

Eerder op zondag kondigde president Donald Trump aan dat een Amerikaans onderhandelingsteam maandag in Pakistan is voor nieuwe onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Een Witte Huis-functionaris heeft laten weten dat de delegatie onder anderen zal bestaan uit vicepresident JD Vance, speciaal gezant Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner.

Teheran heeft de aanwezigheid van Iraanse onderhandelaars echter nog niet bevestigd. Wel zouden beide partijen de afgelopen dagen berichten hebben uitgewisseld, waarbij Pakistan als bemiddelaar optrad, aldus Tasnim.