Belgische douane waarschuwt voor stijging synthetische drugs

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De Belgische douane waarschuwt voor een verontrustende stijging van synthetische drugs, zoals xtc en amfetamine, die de Antwerpse haven binnenkomen. In 2024 nam de douane 2,1 ton synthetische drugs in beslag.

Voor het eerst in jaren is minder cocaïne onderschept in de Antwerpse haven. Het ging om 44 ton, terwijl in 2023 nog 121 ton werd onderschept, blijkt uit cijfers die de Belgische douane donderdag bekend heeft gemaakt.

Voor de douane wordt het opsporen van cocaïne steeds moeilijker, omdat veel cocaïne tegenwoordig verwerkt zit in andere materialen. In 2024 is ook minder heroïne in beslag genomen. Het ging om 233 kilo. Dat zou vooral liggen aan de terugkeer van de Taliban in Afghanistan, die strenger optreden tegen drugs.

De daling van de in beslag genomen drugs in Antwerpen is volgens experts geen reden tot optimisme. De aanvoerroutes via Zuid-Amerika naar België zijn volop actief. In 2024 werd daar 91 ton drugs in beslag genomen, tegen 80 ton in 2023. De douane spreekt van "een enorme stijging".