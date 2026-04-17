Belgische mijnenjager naar Midden-Oosten, mogelijk Hormuz-rol

BRUSSEL (ANP) - België dirigeert een van zijn mijnenjagers naar het Midden-Oosten, melden Belgische media. Het marineschip is zo dichter bij de Straat van Hormuz, waar een groep landen mogelijk zeemijnen gaat ruimen om de belangrijke zeestraat weer bevaarbaar te maken.

België heeft al laten weten dat het een bijdrage wil leveren aan een internationale missie om de scheepvaart in de zee-engte weer op gang te helpen. In die plannen kan schot komen nu Iran en de Verenigde Staten een staakt-het-vuren in acht nemen en Iran zegt de zeestraat te willen heropenen.

De mijnenjager Primula vaart alvast van de Oostzee naar de Middellandse Zee, meldt de Franstalige omroep RTBF. De opdracht voor het schip staat nog niet vast, ook omdat nog onduidelijk is of in de Straat van Hormuz zeemijnen moeten worden geruimd. Berichten dat Iran een tiental mijnen zou hebben geplaatst, zijn niet bevestigd. De Primula vaart traag en heeft volgens de Belgische marinecommandant een maand nodig voor de reis.